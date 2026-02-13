ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ,ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 3:37 PM IST
ZIM vs AUS T20 world cup 2026: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 2026 ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 170 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਕੰਗਾਰੂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਢੇਰ'
ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 64 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਵੀ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਅੱਠ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।
'ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ'
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ, ਜਿਸਨੇ 3.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 169/2 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 46 ਦੌੜਾਂ, ਮਾਰੂਮਾਨੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ZIM ਬਨਾਮ AUS: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ (ਕਪਤਾਨ), ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ: ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਤਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡਿਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਿਓਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ, ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੇਮਰ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾਨੀ।