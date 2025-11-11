ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਮਾਨ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 3:25 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਣਕੈਪਡ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਿਊਮੈਨ ਨਿਆਮਹੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (IANS)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ

ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕੀਨੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਫਰੀਕਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।

ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ

ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਇਵਾਨਸ, ਕਲਾਈਵ ਮਡੇਂਡੇ, ਟਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਫੋਸਾ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਤਾਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ, ਨਿਊਮੈਨ ਨਿਆਮਹੂਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲ।

ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - 17 ਨਵੰਬਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ
  • ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - 19 ਨਵੰਬਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ
  • ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - 23 ਨਵੰਬਰ, ਲਾਹੌਰ
  • ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ - 25 ਨਵੰਬਰ, ਲਾਹੌਰ
  • ਫਾਈਨਲ - 29 ਨਵੰਬਰ, ਲਾਹੌਰ

