2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਪਤਾਨ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : January 3, 2026 at 2:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਅਤੇ ਤਾਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਕਲਾਈਵ ਮਡੇਂਡੇ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ ਅਤੇ ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Zimbabwe veteran Sikandar Raza will captain the 15-member side for the #T20WorldCup in India and Sri Lanka 🏏— ICC (@ICC) January 2, 2026
More 👉 https://t.co/8mtzqcEB0w pic.twitter.com/Kj0qQgt9f6
ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਇਵਾਨਸ ਅਤੇ ਟਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਫੋਸਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ।
ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਸਿੰਹਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀਮ ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ
ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੇਮਰ, ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਇਵਾਨਸ, ਕਲਾਈਵ ਮਦਾਂਡੇ, ਟਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਫੋਸਾ, ਤਦੀਵਾਨਾਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਨੀ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ, ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਬਾਨੀ, ਡਿਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਟੇਰਡਨ, ਰਿਚਰਡਨ।