ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਬੇਨੇਟ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
Published : February 20, 2026 at 6:55 AM IST
ਕੋਲੰਬੋ: ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 179 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 182 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬੇਨੇਟ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੇਨੇਟ ਅਤੇ ਤਾਦੀ ਮਾਰੂਮਾਨੀ (26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 69 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਮਾਰੂਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਜ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕੈਚ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।
ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਮਾਹੀਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ।
ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਾਨ ਹੇਮੰਥਾ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ ਵੀ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ ਨੇ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 178 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਸਲ ਪਰੇਰਾ (22) ਅਤੇ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ (62) ਨੇ 4.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਰੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਊਂਸਰ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਈਨ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਮ ਕ੍ਰੀਮਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨ ਰੇਟ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਕ੍ਰੀਮਰ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਮਸਾਕਾਦਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਸਲ ਮੈਂਡਿਸ ਨੇ ਵੀ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸੰਕਾ ਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕ੍ਰੀਮਰ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਸਵੀਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਨੀ ਮੁਨੀਨੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਵਨ ਰਤਨਾਇਕੇ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦੌੜਾਂ ਆਈਆਂ।