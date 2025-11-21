T20 Tri Series: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ
Pakistan T20I Tri Series: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀ20 ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 21, 2025 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਟੀ-20I ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟੀ-20I ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਚ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੈਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 95 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
Clinical performance. 🔥#PAKvZIM #SLvPAK #SLvZIM pic.twitter.com/Jfndc0VULo— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 20, 2025
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਇਹ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
- 67 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, 2025
- 31 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਖੁਲਨਾ, 2016
- 31 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਹੋਬਾਰਟ, 2022
- 26 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ, 2010
- 23 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹਰਾਰੇ, 2021
ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਨੇ 49 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 162 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਵਾਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।