ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਫੀਫਾ ਅਤੇ Zee ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
Published : May 27, 2026 at 9:07 PM IST
FIFA Broadcasting Rights In India: FIFA ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ Zee Entertainment ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ FIFA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Breaking News: India’s Zee Entertainment confirms it is in talks with FIFA to strike a deal to broadcast and stream World Cup 2026 matches. Discussions come after Reliance-led JioStar and FIFA disagreed on pricing and no deal was struck pic.twitter.com/jNlCkFiXpL— Aditya Kalra (@adityakalra) May 26, 2026
Zee ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FIFA World Cup 2026 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
Zee ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਯੂਨਾਈਟ 8 ਸਪੋਰਟਸ' ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੀਫਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇਸ ਦੇ ਖੇਡ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Zee ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ Reliance-Disney ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਫਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ US $100 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਅਤੇ 2030 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 48 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 104 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਓ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ18 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
