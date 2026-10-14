ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ IPL 'ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਪਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਉਣਗੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ IPL 2027 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Published : October 14, 2026 at 6:54 PM IST
Yuvraj Singh IPL Comeback: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2027 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਟੀ-20 ਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 44 ਸਾਲਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਡੇਅਰਡੇਵਿਲਜ਼) ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਕੋਚਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
"𝘐𝘵 𝘩𝘢𝘴𝘯'𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘵, 𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵 𝘮𝘦𝘢𝘯 𝘪𝘵 𝘤𝘢𝘯'𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦." 💪 https://t.co/7aEUdBspNF— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਦਾ (ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ) ਨਾਲ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ ਕਰੀਅਰ
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 304 ਵਨਡੇ, 40 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 58 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 2007 ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ 2011 ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 6 ਟੀਮਾਂ - ਮੁੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਆਰਸੀਬੀ, ਪੁਣੇ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 132 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2750 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 36 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
A champion. A leader. 𝐀 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫. 🐅🔥 The legend who inspired generations is ready to shape Dilli's legacy. Welcome home, Yuvi paa! 💙❤️ https://t.co/i7A77rv2tJ— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 13, 2026
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ
- ਮੁੱਖ ਕੋਚ: ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ
- ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ: ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ
- ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ: ਜੌਨ ਮੂਨੀ
- ਸਹਾਇਕ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ: ਯੇਲਕਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ
- ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ: ਸਾਜਨ ਠਾਕੁਰ
- ਸਹਾਇਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ: ਸਾਈ ਪ੍ਰਣਯ ਅਲਕਾਂਤੀ
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