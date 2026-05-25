"ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ", ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭੜ੍ਹਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ 3 ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ।

Published : May 25, 2026 at 8:10 PM IST

PBKS in IPL 2026: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

"ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ"

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਬਲੌਗਰ" ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੂੰ "ਸਲੋਗਰ" ਕਿਹਾ। ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਚ ਹਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਦੇ ਕੋਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਵੀ 10.20 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ

ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 364 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ।

ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

