'ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ...' ਸਚਿਨ-ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
Asha Bhosle Death: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : April 12, 2026 at 8:20 PM IST
Asha Bhosle Death: ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।
'ਆਸ਼ਾ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।'
ਸਚਿਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਸ਼ਾ ਤਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ।" ਆਸ਼ਾ ਤਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
A deeply sad day for India, and for music lovers across the world.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 12, 2026
For us, Asha Tai was family. Today, words feel too small for the loss we feel. One moment the heart falls silent, and the next, it drifts through the countless melodies she gifted all of us.
It feels as…
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ
ਸਚਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ
ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੇ 1943 ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ "ਮਾਝਾ ਬਾਲ" ਲਈ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ "ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕੋ," "ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ," "ਕਿਆ ਗਜਬ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜੀ," "ਓ ਹਸੀਨਾ ਜ਼ੁਲਫੋ ਵਾਲੀ ਜਾਨੇ ਜਹਾਂ," ਅਤੇ "ਯੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾ" ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ।
Virat Kohli Instagram Story.— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) April 12, 2026
- Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/GnP4XBAj5A
ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2006 ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਗੀਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੰਕਰ-ਜੈਕਿਸ਼ਨ, ਆਰ.ਡੀ. ਬਰਮਨ, ਓ.ਪੀ. ਨਈਅਰ, ਇਲਿਆਰਾਜਾ, ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ, ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ। 2000 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।