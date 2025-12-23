ETV Bharat / sports

YearEnder 2025: ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

YearEnder 2025: ਦਿਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ।

YearEnder 2025
ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 23, 2025 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸਾਲ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਦਿਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਦਿਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 1979 ਤੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 33 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 114 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫਾਈਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 15 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ-ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

YearEnder 2025
ਦਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ (IANS)

ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਇਸ ਸਾਲ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਡਿਓਗੋ ਜੋਟਾ ਦੀ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜੋਟਾ 2020 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲਿਵਰਪੂਲ ਲਈ ਖੇਡਿਆ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ UEFA ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਾਂਡਰਰਸ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਈਦ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਈਦ ਆਬਿਦ ਅਲੀ, ਜੋ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1967 ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 29 ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ, 1,018 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ 1975 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ।

ਸਾਬਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1988 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 18 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। 1992 ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

YearEnder 2025
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ (Getty Images)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਆਪਣੀ ਨਿਡਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਸਮਿਥ ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਸਮਿਥ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ 1996 ਤੱਕ 62 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬੌਬ ਸਿੰਪਸਨ

ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੌਬ ਸਿੰਪਸਨ ਦਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1957 ਅਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 62 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਸਨੇ 4,869 ਟੈਸਟ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 27 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਉਸਨੇ 71 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ 110 ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਿੱਪ ਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮਹਾਨ ਹੈਵੀਵੇਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਰਜ ਫੋਰਮੈਨ

ਸਾਬਕਾ ਹੈਵੀਵੇਟ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਰਜ ਫੋਰਮੈਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਵੀਵੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਫੋਰਮੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1968 ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਹੈਵੀਵੇਟ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਰੰਬਲ ਇਨ ਦ ਜੰਗਲ" ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

YearEnder 2025
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਡਿਓਗੋ ਜੋਟਾ (AFP)

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2000 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ - ਲੰਡਨ ਮੈਰਾਥਨ - ਦੌੜੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੈਰਾਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 5 ਘੰਟੇ, 40 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

YearEnder 2025
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ (Screenshot from X)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰੈਡਰਿਕਸ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਮੈਨੂਅਲ ਫਰੈਡਰਿਕਸ ਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ 1972 ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੈਡਰਿਕਸ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ।

ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਲਕ ਹੋਗਨ

ਹਲਕ ਹੋਗਨ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਕਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਗਨ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ WWE ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

TAGGED:

YEARENDER 2025
SPORTSPERSONS DEATH IN 2025
ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ
SPORTSPERSONS PASSED AWAY IN 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.