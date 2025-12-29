ETV Bharat / sports

YEARENDER 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਬਿਖੇਰੇ ਜਲਵੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾਮਾ

ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

YEARENDER 2025 TEAM INDIA
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ 'ਚ ਬਿਖੇਰੇ ਜਲਵੇ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 21 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਟਾਈ ਰਿਹਾ।

ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਮ:

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀ-20 ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

2025 ਦੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਜੇਤੂ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ - 3 ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ (21 ਮੈਚ)
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 21 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 895 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 193 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ - 2 ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ (12 ਮੈਚ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਟੀਕ ਯਾਰਕਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਕਈ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ - 2 ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ (10 ਮੈਚ)
ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਉਸਦੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸਪਿਨ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸਪੈਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ - 2 ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ (20 ਮੈਚ)
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲਕ ਦਾ ਅਕਸ ਉਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 567 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ - 2 ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ (20 ਮੈਚ)
ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰੁਣ ਨੇ 14 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 36 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪੈਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ।

TAGGED:

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
MATCH AWARDS IN T20I
20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ
YEARENDER 2025 TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.