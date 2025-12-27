YEARENDER 2025: ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ
2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ...
Published : December 27, 2025 at 7:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। 2025 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਨਿਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
A sight you never get tired of. Another ODI, another Virat Kohli century. 💯👑— Star Sports (@StarSportsIndia) December 3, 2025
The nation roars. The blockbuster rolls on. 🇮🇳#INDvSA 2nd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/uUUTmm025J pic.twitter.com/YvZyupUqYa
2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਰੂਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 57.71 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 808 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਰੋ-ਕੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
2025 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 13 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 651 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 303 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
Hitman mode : ACTIVATED! 🤖🦾#RohitSharma prowls down the track and sends it into the stands. 🏟#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5v pic.twitter.com/yP4Jt9arMF— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
2025 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 650 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਮੈਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ
ਰੋ-ਕੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਨਡੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਰੋ-ਕੋ ਜੋੜੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬੱਲੇਬਾਜ਼
- ਜੋ ਰੂਟ (ਇੰਗਲੈਂਡ) 808 ਦੌੜਾਂ
- ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) 764 ਦੌੜਾਂ
- ਜਾਰਜ ਮੁਨਸੇ (ਸਕਾਟਲੈਂਡ) 735 ਦੌੜਾਂ
- ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰਿਟਸਕੀ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) 706 ਦੌੜਾਂ
- ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼) 670 ਦੌੜਾਂ
- ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 667 ਦੌੜਾਂ
- ਮਿਲਿੰਦ ਕੁਮਾਰ (ਅਮਰੀਕਾ) 652 ਦੌੜਾਂ
- ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (ਭਾਰਤ) 651 ਦੌੜਾਂ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ) 650 ਦੌੜਾਂ
- ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ (ਭਾਰਤ) 604 ਦੌੜਾਂ