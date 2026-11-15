ਪੰਜਵੇਂ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਲੇਇੰਗ 11 'ਚ ਐਂਟਰੀ
IND vs NZ 5th ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਬੇ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 11:00 AM IST
IND vs NZ 5th ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਤਵਾਰ (15 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦੁਵੱਲੀ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
A big moment for Yash Thakur as he is all set to make his debut for India in the 5th ODI against New Zealand. ODI Cap No. 267 🧢 Go well, Yash 👏👏 #NZvIND #TeamIndia https://t.co/XzpOD5fn0m— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਤ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਾਸ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਠਾਕੁਰ) ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ 267ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰਭ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 28 ਦਸੰਬਰ, 1998 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ 267ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਪ ਦਿੱਤੀ। ਯਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
IND ਬਨਾਮ NZ: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਵਿਲ ਯੰਗ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।