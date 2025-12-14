ETV Bharat / sports

WWE ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

John Cena Retirement: WWE ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਦਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

John Cena Retirement
ਜੌਨ ਸੀਨਾ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: WWE ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 17 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਗੁੰਥਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੈਚ ਸੀ।

ਇਹ ਉਸਦੇ WWE ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ 48 ਸਾਲਾ ਸੀਨਾ ਦਾ ਉਸਦੇ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਨਾ ਗੁੰਥਰ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸੀਨਾ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ WWE ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ।

ਮੁੱਖ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ

ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਗੁੰਥਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁੰਥਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੀਨਾ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਲੈਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਨਕਲ ਸ਼ਫਲ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਲੇਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ।

ਸੀਨਾ ਨੇ ਗੁੰਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ STF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਗੁੰਥਰ ਨੇ ਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਵਰਬੰਬ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਾਰ ਲੋਰੀਅਨ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁੰਥਰ ਨੇ ਪਿੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।

ਮੈਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ

ਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ "ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ" ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ WWE ਲਾਕਰ ਰੂਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਟ ਐਂਗਲ, ਮਾਰਕ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਰੌਬ ਵੈਨ ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੈਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਪੰਕ ਅਤੇ ਕੋਡੀ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਬੈਲਟ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ਜੌਨ ਸੀਨਾ
WWE RETIREMENT
WWE
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ
JOHN CENA RETIREMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.