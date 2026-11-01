WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਪ-2 ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
Published : November 1, 2026 at 11:09 AM IST
WTC Points Table Updated: ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 176 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੈਚ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਅਤੇ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ 288 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 111 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਰਮਰ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਰਬਾਡਾ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 198 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 329 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 387 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 288 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 111 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਮੈਚ 176 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ) 2025-27 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਡਬਲਯੂਟੀਸੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72.22 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (PCT) ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿੱਤੇ, 1 ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.43 PCT ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 2 ਹਾਰੇ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ PCT 66.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ PCT ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 69.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 4 ਹਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਿੱਤਾਂ, 4 ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਅ ਨਾਲ 51.52 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਿੱਤਾਂ, 3 ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਨਾਲ 47.62 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ-2 ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ WTC ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲਈ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਲਈ ਦੌੜ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।