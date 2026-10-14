WTC 2025-27 Points Table: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਡਰਬਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 214 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈ।
Published : October 14, 2026 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) 2025-27 ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 214 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਬਲਿਊਟੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ (PCT) ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 72.22 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Australia have pushed South Africa down to third on the #WTC27 standings as the race to next year's final heats up 🏏 The state of play 📲 https://t.co/Ag5irO9kgu https://t.co/YHyxWw4T0Y— ICC (@ICC) October 14, 2026
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਖੇਡੇ ਗਏ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਫੀਸਦ 81.82 ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 55.56 ਦੀ ਅੰਕ ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 51.52 ਦੀ ਅੰਕ ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
WTC 2025-27 ਅੰਕ ਸੂਚੀ
|ਲੜੀਵਾਰ
|ਟੀਮ
|ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ
|ਜਿੱਤ
|ਹਾਰ
|ਡਰਾਅ
|ਡੈੱਡ.
|ਅੰਕ
|ਪੀ.ਸੀ.ਟੀ. (%)
|1
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|11
|9
|2
|0
|0
|108
|81.82
|2
|ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22
|3
|ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ
|5
|3
|2
|0
|0
|36
|60.00
|4
|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
|6
|3
|2
|1
|0
|40
|55.56
|5
|ਭਾਰਤ
|11
|5
|4
|2
|0
|68
|51.52
|6
|ਇੰਗਲੈਂਡ
|16
|7
|8
|1
|14
|74
|38.54
|7
|ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ
|6
|1
|2
|3
|0
|24
|33.33
|8
|ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼
|12
|2
|8
|2
|2
|30
|20.83
|9
|ਪਾਕਿਸਤਾਨ
|9
|2
|7
|0
|19
|5
|4.63
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 214 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 6/49 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ICC POSTER ON WTC 2025-27 POINTS TABLE.🏆 - Australia is coming for the WTC Final. 🇦🇺 https://t.co/iJFhKAAASj— Tanuj (@ImTanujSingh) October 13, 2026
421 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 206 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ ਨੇ 237 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼' (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ) ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਵੀ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੈਟ ਰੇਨਸ਼ਾਅ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 390 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 284 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 314/6 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ (ਡਿਕਲੇਅਰ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
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