WPL 2027: ਸਿਰਫ 27 ਸਲਾਟਾਂ ਲਈ 150 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬੋਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ?
WPL 2027 Auction: ਵਿਮੈਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 28, 2026 at 5:37 PM IST
WPL 2027 Auction: ਵਿਮੈਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2027 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ (28 ਅਕਤੂਬਰ) ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 5 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 27 ਸਲਾਟ ਭਰਨ ਲਈ 150 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਕੋਚੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ WPL ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼, ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਕੁੱਲ 27 ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।
🚨 Update 🚨 With the addition of 4 players as requested by the franchises to the #TATAWPLAuction 2027 list, here's a look at the updated player pool 🔢 #TATAWPL https://t.co/gFGgtoXewO— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 27, 2026
ਨਿਲਾਮੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨਿਊ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ 122 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 28 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ, 30 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਡੰਕਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਪਿਨਰ ਮੋਲੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।
No more waiting 🥳 #TATAWPL 𝗔𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝗶𝘀 𝗛𝗘𝗥𝗘 🔨 Catch the #TATAWPLAuction 2027 Today at 5.30 PM IST! https://t.co/n4lKWo8Zn5— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ, ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਮੱਧਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੇਜਲ ਹਸਬਨੀਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨਿਊ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਫੀਆ ਡੰਕਲੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਰਾ ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-19 ਵਨਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ 157 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 346 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਨਕੈਪਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ?
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ ਹਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕੋਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਕੋਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕੋਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਕੋਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹਨ?
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਸਲਾਟ – 5, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ – 2
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਸਲਾਟ – 7, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ – 1
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼: ਸਲਾਟ – 5, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ – 1
ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼: ਸਲਾਟ – 7, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ – 2
WPL 2027 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
WPL 2027 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ (Star Sports) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
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