ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

WPL 2026 ਵਿੱਚ, UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

WPL 2026
ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (IANS PHOTO)
Published : January 5, 2026 at 2:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL 2026) ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (UP-W) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਫ-ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ WPL 2025 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਮੇਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਸਾਥੀ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੇਗ ਨੇ WPL ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ WPL ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ₹1.9 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ।

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ) ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਮੇਗ ਅਨੁਭਵ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸਮਝ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਪਤਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ

33 ਸਾਲਾ ਮੇਗ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬਾਲ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ।

ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦਾ WPL ਕਰੀਅਰ

WPL ਵਿੱਚ, ਮੇਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟੀਮ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਗ ਨੇ 2023 WPL ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ WPL ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 27 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 127.10 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 952 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UPW, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ WPL ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

WPL 2026
UP WARRIORZ NEW CAPTAIN
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026
MEG LANNING WPL ਕਰੀਅਰ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

