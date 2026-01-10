WPL 2026: RCB ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀ ਬਾਜ਼ੀ
WPL 2026: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : January 10, 2026 at 11:29 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL 2026) ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾ. ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। RCB ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 154 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ RCB ਨੂੰ 155 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, RCB ਨੇ 65 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਪਲਟੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 6, 4, 6 ਅਤੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਚ ਸੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਡੀ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਦੌੜਾਂ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ, ਹੇਮਲਤਾ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ, ਰਿਚਾ ਨੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 6 ਦੌੜਾਂ, ਰਾਧਾ ਨੇ 1 ਦੌੜ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਬੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਰੰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਮਲਿਨੀ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਨੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਜਨਾ ਨੇ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਈ।
RCB ਲਈ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੈਬਿਊ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2021 ਹਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ।
ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਕਿੱਕ" ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ।
ਆਰਸੀਬੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਟੀਮ
ਮੈਚ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ, ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ, ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ, ਪੂਨਮ ਖੇਮਨਾਰ, ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਐਸ. ਸਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਕਾ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ, ਡੀ. ਹੇਮਲਤਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ, ਸ਼੍ਰੇਯੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ WPL ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।