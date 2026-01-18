WPL 2026: ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ RCB ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
WPL 2026 RCB vs DC: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : January 18, 2026 at 7:47 AM IST
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ RCB ਨੇ WPL 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ।
167 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦਸ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 61 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 96 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ RCB ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, DC ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਜੀ ਲਿਜ਼ੀ ਲੀ (4) ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਵੋਲਬਾਡਰਟ (0) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10/4 'ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਬੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੂਸੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ. ਸ੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਡੀਸੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 166 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈੱਲ ਨੇ 3/26 ਅਤੇ ਸਤਘਰੇ ਨੇ 3/27 ਦੌੜਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੇ 2/16, ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ ਨੇ 1/31, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 142 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਵੋਲ ਨੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 54 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਕੋਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ:
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 166/10
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ 18.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 169/2