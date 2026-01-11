ETV Bharat / sports

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ-ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ ਨੇ ਲਗਾਏ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

WPL 2026 3rd Match
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI) ਨੇ WPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (DC) ਨੂੰ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਨੇਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਅਤੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ MI ਨੂੰ 195/4 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡੀਸੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਢਹਿ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 195 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 149 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁੰਬਈ ਲਈ, ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

196 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ 46 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਆਈ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।

ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ 154 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਡੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

TAGGED:

MUMBAI INDIANS VS DELHI CAPITALS
MI VS DC
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
WPL 2026 3RD MATCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.