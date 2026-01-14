WPL 2026: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

WPL 2026: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : January 14, 2026 at 7:25 AM IST
ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 19.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 193 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ (12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 13 ਦੌੜਾਂ) ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, MI ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 48 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 72 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੀਵਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨੇ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ WPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਛੇ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਬੇਥ ਮੂਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜੀ. ਕਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਪਾਵਰ-ਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੂਨੀ ਨੂੰ 33 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀ। ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ 20 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਰ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 99 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਨਿਕਾ ਦੀਆਂ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੁਲਮਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ:
- ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ: 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 192/5
- ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 193/3