ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ।
Published : January 10, 2026 at 3:21 PM IST
Harmanpreet Kaur WPL Records: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਨੇ WPL 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
WPL ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-RCB ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਮਨ (871 ਦੌੜਾਂ) WPL ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (865 ਦੌੜਾਂ) ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦਾ WPL ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
WPL 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਨੇ 28 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 39.59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 871 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95 ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 27 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 865 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ 30 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1,031 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 5 WPL ਸਕੋਰਰ
- ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਟ ਸਾਇਵਰ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼) - 1031 ਦੌੜਾਂ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ (RCB) - 972 ਦੌੜਾਂ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼) - 952 ਦੌੜਾਂ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼) - 871 ਦੌੜਾਂ
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼) - 865 ਦੌੜਾਂ
ਆਰਸੀਬੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 3.50 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 19 ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੌਰੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ।
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 155 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ (63*) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੋਰ ਦੇ ਸਨ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 6, 4, 6, 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 154-6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵਨਾ ਸੱਜਣ (45 ਦੌੜਾਂ, 25 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲ ਕੈਰੀ (40 ਦੌੜਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ।