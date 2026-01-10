ETV Bharat / sports

WPL 2026: ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

WPL 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਦੇ 207 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 197 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

WPL 2026
ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ (IANS PHOTO)
ETV Bharat Sports Team

January 10, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ (UPW) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ (GG) ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 207 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 197 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UP ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 207 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 208 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 41 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਥ ਮੂਨੀ ਨੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 103 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ (10 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 27) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੂਲਮਾਲੀ (7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14) ਨੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਡਿਐਂਡਰਾ ਡੌਟਿਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਛੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਮਆਈ) 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ WPL 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ: ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ, ਤਨੂਜਾ ਕੰਵਰ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ।

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼: ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (ਕਪਤਾਨ), ਡਿਆਂਡਰਾ ਡੌਟਿਨ, ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਨਵਗੀਰੇ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਹਿਰਾਵਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਸ਼ਾ ਸ਼ੋਬਾਨਾ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ​​ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ।

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ
