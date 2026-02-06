ETV Bharat / sports

WPL 2026: RCB ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

WPL 2026 Final: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ RCB ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।

RCB WPL CHAMPION
ਆਰਸੀਬੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 6:38 AM IST

3 Min Read
RCB WPL Champion: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ 87 ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਾਲ ਦੀ 79 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ RCB ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। RCB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

WPL ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਜ਼

ਇਸਦੇ ਨਾਲ RCB ਨੇ WPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 202 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ RCB ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ਨੇ WPL ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 165 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ RCB ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਮੀਮਾਹ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀਬੀ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 203 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਿਜ਼ੇਲ ਲੀ ਦੀਆਂ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 37 ਦੌੜਾਂ, ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਟ ਦੀਆਂ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ, ਕਪਤਾਨ ਜੇਮੀਮਾਹ ਦੀਆਂ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਚੇਨੀਲ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਲੌਰਾ ਬੇਨ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਉਥੇ ਹੀ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 204 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀਆਂ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਾਲ ਦੀਆਂ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਚੇਨੇਲ ਹੈਨਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਪਰਪਲ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜੇਤੂ

ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੂਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਪਲ ਕੈਪ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਕੈਪ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸੂਫੀ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

