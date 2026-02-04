WPL 2026: ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ, ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ETV Bharat / sports

WPL 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ RCB ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਡੋਦਰਾ/ਗੁਜਰਾਤ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ WPL 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਲਿਜ਼ੇਲ ਲੀ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ 169 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਪਾਰੀ?

ਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 89 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲੀ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਦੁਆਰਾ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ।

ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ, ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਕੋਰ 160 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਲਵਾਰਡਟ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 169/3 ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ 168/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੈਥ ਮੂਨੀ ਨੇ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ 48/3 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਨੀ ਨੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹੈਮ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੈਮਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੁਣ WPL 2024 ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ:

  • ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 168/7 (ਬੈਥ ਮੂਨੀ 62*, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ 35; ਚਿਨੇਲ ਹੈਨਰੀ 3/35, ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ 2/44)
  • ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ 169/3 (ਲਿਜ਼ੇਲ ਲੀ 43, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ 41, ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ 32, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ 31; ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ 2-28)
  • ਨਤੀਜਾ: ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
