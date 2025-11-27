WPL ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ; 277 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਰੀ
WPL 2026 Auction: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਲਈ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ WPL ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।
WPL 2026 ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WPL) 2026 ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 277 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 277 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਭਾਰਤੀ, 66 ਕੈਪਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ, 142 ਅਨਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ 17 ਅਨਕੈਪਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 73 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ ਅਤੇ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਅਤੇ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ?
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ - 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13 ਬਾਕੀ ਸਲਾਟ
ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ - 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17 ਬਾਕੀ ਸਲਾਟ
ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਇੰਟਸ - 9.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 16 ਬਾਕੀ ਸਲਾਟ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13 ਬਾਕੀ ਸਲਾਟ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13 ਬਾਕੀ ਸਲਾਟ
