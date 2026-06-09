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ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 102 ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

WORLD YOGASANA CHAMPIONSHIP 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 9:21 PM IST

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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ EKA ਅਰਿਨਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 102 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ਜਪਾਨ ਤਿੰਨ ਸੋਨ, ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਥਲੀਟ, ਨਬੀਲਾ ਬਰਾਜ਼ਾ, ਨੇ ਦੋ ਸੋਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ 52 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨਾ, 36 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 15 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 25 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨਾ, 13 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 11 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

79 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 522 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ: ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ (10-14 ਸਾਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ (14-18 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ (18-28 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਏ (28-35 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਬੀ (35-45 ਸਾਲ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ (45-55 ਸਾਲ)।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ (SAI), ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੋਗਾਸਨ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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