ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੈਂਕੜਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026: ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 102 ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
Published : June 9, 2026 at 9:21 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ EKA ਅਰਿਨਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 102 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
ਜਪਾਨ ਤਿੰਨ ਸੋਨ, ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਐਥਲੀਟ, ਨਬੀਲਾ ਬਰਾਜ਼ਾ, ਨੇ ਦੋ ਸੋਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
5 days. 76 countries. 522 participants. One mat🔥— Yogasana Bharat (@yogasanabharat) June 8, 2026
The 1st World Yogasana Sports Championship is complete🧘🏆
And Yogasana Sport will never be the same again🙏🌍🇮🇳@WorldYogasana @UditSheth @DrJaideepArya @SanjayMalpani20 | #AshramtoArena #1stWorldYogasanaChampionship pic.twitter.com/gVGLTZxvqw
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ 52 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨਾ, 36 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 15 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 25 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨਾ, 13 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 11 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The 1st World Yogasana Championship anthem is pure vibes✨— Yogasana Bharat (@yogasanabharat) June 7, 2026
The anthem carries the soul of India's rich history, set to music for the first time on the world stage😍
One Breath. One Stage. One World🙇#AshramtoArena #1stWorldYogasanaChampionship #YogasanaSport #YogasanaBharat pic.twitter.com/KlN55VvOjH
79 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 522 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
At the ongoing World Yogasana Championship in Ahmedabad, we had the opportunity to speak with Heena Rajgor, former Miss Gujarat Super Model winner & Yogasana Athlete a passionate Yogasana athlete.— SAI Media (@Media_SAI) June 8, 2026
Her journey reflects years of hard work, perseverance, and an unwavering… pic.twitter.com/KTPUg4fSiO
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ: ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ (10-14 ਸਾਲ), ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ (14-18 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ (18-28 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਏ (28-35 ਸਾਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਬੀ (35-45 ਸਾਲ), ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ (45-55 ਸਾਲ)।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
🇮🇳🏆 A Historic Triumph on Home Soil!— SAI Media (@Media_SAI) June 8, 2026
From the land where Yoga was born to the world stage where it now shines, Team India has emerged as the overall champion of the inaugural World Yogasana Championship in Ahmedabad! 🌍🧘♀️
With an incredible haul of 114 medals with🥇102 Gold,… pic.twitter.com/FLjZ9lwe4P
ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾਸਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ (SAI), ਗੁਜਰਾਤ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੋਗਾਸਨ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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