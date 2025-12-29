ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਛੇਵਾਂ ਖਿਤਾਬ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ?
ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਅਤੇ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ।
Published : December 29, 2025 at 3:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। 13-ਗੇੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਰੂਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਵਲਾਦੀਸਲਾਵ ਆਰਟੇਮੀਵ 9.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਨਾਰਵੇਈ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਊਂਡ 7 ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਸਲਾਵ ਆਰਟੇਮੀਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਅਤੇ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ - ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ, ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸਟਾਰ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਪਿਡ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 8.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਨਿਹਾਲ ਸਰੀਨ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਗਿਆਨੰਧਾ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਹੰਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੋਨੇਰੂ ਹੰਪੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਸੱਚੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਮਾਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੀ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।"