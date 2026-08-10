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ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ

ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

JANNIK SINNER INJURY
ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 1:26 PM IST

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CINCINNATI OPEN 2026: ਇਟਲੀ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਦੀਆਂ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਨੇਰ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ 1000 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ,"।

"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਡ-ਕੋਰਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਉਸਨੂੰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿਨੇਰ ਅਤੇ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ

ਸਿਨੇਰ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਗੁੱਟ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਅਤੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਸ-ਕੋਰਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।

ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਓਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

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