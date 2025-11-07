ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂਤਾ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 9:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ।
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਰਿਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
#WATCH | West Bengal: Cricketer Richa Ghosh returned to her home in Siliguri today, amid a grand welcome. She is a part of the World Cup-winning Indian Women's team. pic.twitter.com/o0YjHF6JRX— ANI (@ANI) November 7, 2025
ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਾੜੇ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਅਗਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"
#WATCH | Bhopal: After meeting MP CM Mohan Yadav, Cricketer Kranti Goud, who was a part of World Cup-winning Women's Cricket Team, says, " ...i feel really proud, people of the state must be proud too, that world cup was hosted by india and we are the world cup champions..." pic.twitter.com/eIJbID8g8a— ANI (@ANI) November 7, 2025
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਦਾ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਦਾ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਾਂ।"
VIDEO | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CM Ajit Pawar felicitate World Cup champions Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, and Radha Yadav.— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
VIDEO | Mohali: Women’s World Cup champions Amanjot Kaur and Harleen Deol arrive at Mohali airport to a grand welcome. Family members, fans, and supporters celebrate their homecoming with dhol, cheers, and tricolour flags as the cricketers return to their hometown after India’s… pic.twitter.com/24seHKQr7W— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2025