ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੋ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : March 1, 2026 at 9:34 PM IST
ਸਿਲੀਗੁੜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ "ਅੰਡਰ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਸੂਚੀ (SIR) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸੋਮਸ਼੍ਰੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
The farce of @BJP4India and @ECISVEEP's Silent Invisible Rigging reaches new lows of absurdity.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 1, 2026
A World Cup-winning star like Richa Ghosh, Bengal's pride, India's hero, the wicketkeeper-batter who donned the blue jersey and brought glory to the nation, has now been placed “under… pic.twitter.com/jVi4P80gtE
ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੌਤਮ ਦੇਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਸਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਸੀਰਹਾਟ-ਹਸਨਾਬਾਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੂਥਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 111 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਬਸੀਰਹਾਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 16,125 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਸੀਰਹਾਟ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸੀਰਹਾਟ ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਾਪੁਰ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 111 'ਤੇ, 1,065 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ "ਹਟਾਇਆ" ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 111 ਦੇ ਟੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮੋਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬੂਥ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸੇ ਬੂਥ ਤੋਂ 120 ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੂਥ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਾਂ।"
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਸ਼ੀਰਹਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ SIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।"