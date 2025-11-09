ETV Bharat / sports

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਭਸਮ ਆਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਜੈਨ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

DEEPTI SHARMA VISIT MAHAKALESHWAR
DEEPTI SHARMA (ians)
Published : November 9, 2025 at 8:49 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਨੇ 9 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 7 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 215 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਸਮ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਸਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 58 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 5-39 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

