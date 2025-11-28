ETV Bharat / sports

ਆਗਰਾ ਦੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ WPL ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ ਨੇ WPL 2026 ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਮਾਰਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ।

WPL AUCTION 2026
ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 8:08 PM IST

WPL ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਹੀਰੋ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ UP ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਚ (RTM) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹3.2 ਕਰੋੜ (32 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।

ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਦੀਪਤੀ WPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੂੰ ₹3.40 ਕਰੋੜ (34 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ।

'ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ 'ਚ ਖਰੀਦ'

ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹50 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ₹3.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਰਟੀਐਮ (ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ₹2.60 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦੀਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਸਾਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।

ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਆਈਕਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੀਪਤੀ ਮਾਰਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ (3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੋਫੀ ਡੇਵਾਈਨ (2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਤੇ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਮਾਰਕੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਮਾਰਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੀ ਰਹੀ।

ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ 2026 ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ

  • ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਮੇਡ ਕੀਤਾ
  • ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ
  • ਸ਼ਿਖਾ ਪਾਂਡੇ (40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
  • ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ
  • ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ (50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਨੇ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ
  • ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਨੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

WPL 2026 AUCTION
DEEPTI SHARMA
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਹੀਰੋ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ
WPL ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ
WPL AUCTION 2026

