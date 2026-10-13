ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦਾ ਜਨੂੰਨ: 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 13, 2026 at 7:13 PM IST
ਦੁਬਈ: ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮਿਲੀਅਨ 83 ਹਜ਼ਾਰ 752 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ 4.423 ਮਿਲੀਅਨ 417 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।"
𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 🤩🎫 Ticket demand for #CWC27 keeps soaring in the ballot 📈 More details ➡️ https://t.co/HIOkrvc0EV https://t.co/hx1lRul239— ICC (@ICC) October 13, 2026
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਸ਼ਡਿਊਲ
2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 14 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।