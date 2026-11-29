ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 : ਗੁਕੇਸ਼-ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਰਿਹਾ ਡਰਾਅ, ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 29, 2026 at 11:32 AM IST
World Chess Championship 2026 : ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 34 ਚਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ 2-2 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।
Game 4 | Salesforce FIDE World Championship ◽️White: Gukesh D 🇮🇳 ◾️Black: Javokhir Sindarov 🇺🇿 ⚔️ Result: 0.5-0.5 ♟ Match score: 2-2 ↔️ Game length: 34 moves 📖 Opening: Petrov's Defense ⚙️ Variation: Modern Attack #GukeshSindarov https://t.co/xHdaAHHPMa— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 28, 2026
ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 2710 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਦਾਰੋਵ 2782 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 14 ਕਲਾਸੀਕਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। 7.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਅ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਡਿੰਗ ਲੀਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਤੂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ।
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