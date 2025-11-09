DSP ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ : ਬੰਗ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ 34 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਨਮਾਨ

ETV Bharat / sports

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, "ਬੰਗ ਭੂਸ਼ਣ" ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ।

ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਚਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ

ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੰਗਾਲ (ਸੀਏਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਚਾ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧੀ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੱਲਾ, ₹3.4 ਮਿਲੀਅਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਬੰਗ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਿਚਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੀਏਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਝੂਲਨ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਕਲੱਬਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਏਬੀ ਸਕੱਤਰ ਬਬਲੂ ਕੋਲ ਨੇ ਰਿਚਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾ (ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ) ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੰਜਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰਿਚਾ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਚਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬੰਗ ਭੂਸ਼ਣ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਏਬੀ (CAB) ਨੇ ਰਿਚਾ ਨੂੰ ₹3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਚਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 235 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 39.16 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 235 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 133.52 ਸੀ। ਰਿਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 94 ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਚਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 299 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਚਾ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 3 ਚੌਕੇ ਲੱਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ।

