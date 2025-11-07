ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਗ ਜੂਨੀਅਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2025 at 4:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਪੜਾਅ 3 ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਬਲ-ਬਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ'
ਇਹ ਸ਼ੀਤਲ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇੜੇ ਹੈ।"
History in the making! 🏹🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 7, 2025
Para archery star Sheetal Devi becomes the first-ever para athlete selected for India’s able-bodied junior team, set to compete at the Asia Cup Stage 3 in Jeddah.
'ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ'
18 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਟੜਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਂਹ ਰਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ੀਤਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?
ਸ਼ੀਤਲ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 703 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 352 ਅੰਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 351 ਅੰਕ। ਇਹ ਸਕੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਤੇਜਸ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਲ 15.75 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਦੇਹੀ ਜਾਧਵ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸ਼ੀਤਲ 11.75 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਗਾਧੇ (11.50) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਅਕਸਰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਓਜ਼ਨੂਰ ਕਿਊਰ ਗਿਰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ-ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
ਕੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਰਿਕਰਵ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ W1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਏਡਜ਼, ਮਾਊਥ ਟੈਬਸ, ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੀਮਾਂ
ਰਿਕਰਵ
ਪੁਰਸ਼: ਰਾਮਪਾਲ ਚੌਧਰੀ (ਏਏਆਈ), ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਔਰਤਾਂ: ਕੋਂਡਪਾਵਲੁਰੀ ਯੁਕਤਾ ਸ਼੍ਰੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਕੁਲਕਰਨੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਬਿਚਪੁਰੀਆ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)।
ਰਚਨਾ
ਪੁਰਸ਼: ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਯਾਦਵ, ਵਾਸੂ ਯਾਦਵ, ਦੇਵਾਂਸ਼ ਸਿੰਘ (ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ);
ਮਹਿਲਾ: ਤੇਜਲ ਸਾਲਵੇ, ਵੈਦੇਹੀ ਜਾਧਵ (ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ)