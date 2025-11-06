ETV Bharat / sports

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਫਿਰ ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ...

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ (PIC CREDIT: Narendra Modi YOUTUBE)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2025 at 1:56 PM IST

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਦੇ ਕੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (IANS)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਰ ਦਿਖੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਕੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਕਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ"।

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਹੜੂ ਦੇ ਪਾਰਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ, IPH ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1,500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ15,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ,ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਫ

2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (IANS)

2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੈਬਿਊ

ਰੇਣੁਕਾ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੱਧਮ-ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਣੁਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 27 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 54 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 4.83 ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰ ਨਾਲ 41 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 58 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

