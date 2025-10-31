ETV Bharat / sports

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਜੇਮੀਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

IND W vs AUS W: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

INDIA W VS AUSTRALIA W SEMI FINAL
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 339 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 48.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 341 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 127 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਧਾਨਾ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਈਆਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 339 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਧਾਨਾ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਧਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 9.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ

ਫਿਰ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 226 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਮਨ, ਜਿਸਨੇ 88 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੂੰ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 24 ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇਮੀਮਾ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 115 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 134 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ 127 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੇਤੂ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਅਤੇ ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 338 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਫੋੲਬੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਅਤੇ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 25 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਨੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 180 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਫੋੲਬੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ

ਫੋੲਬੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ 77 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਚਫੀਲਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਉਹ 28ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਪ ਸਵੀਪ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਪੈਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਨੇ 66 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਮ ਗਾਰਥ ਨੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੁਣੀ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਟਾਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਅਤੇ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਬਹਿਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਅਲੀਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ/ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਬੇਥ ਮੂਨੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ।

