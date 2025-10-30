ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਬਗੈਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ !

ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀ ਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

WOMENS ODI WORLD CUP
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 11:10 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅੱਜ 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ'

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ - ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੀਏ।

'ਮੀਂਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ'

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ, ਅਗਲੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। AccuWeather ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।'

'ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'


ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੇਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਲੀਗ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ/ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਠਾਕੁਰ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਕਪਤਾਨ/ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ।

TAGGED:

NAVI MUMBAI WEATHER REPORT
ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
INDIA VS AUSTRALIA
WOMENS ODI WORLD CUP

