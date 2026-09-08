ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।
Published : September 8, 2026 at 4:08 PM IST
Womens Asia Cup Semifinal: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਨਾਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 143 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 28 ਸਾਲਾ ਨਾਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
Nashra Sundhu's career best spell earns her the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 in Match 1️⃣1️⃣#DPWorldWomensAsiaCup2026 #PAKWvHKW #ACC pic.twitter.com/HWu87smv9t— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 7, 2026
ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਨਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4-0-7-6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
'2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਨਿਦਾ ਡਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟 𝐬𝐩𝐨𝐭 𝐠𝐨𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐨𝐧 𝐔𝐀𝐄 𝐢𝐧 𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 🇧🇩🇦🇪#DPWorldWomensAsiaCup2026 #BANWvUAEW #ACC pic.twitter.com/kayqUxFtEp— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।