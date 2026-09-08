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ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।

WOMENS ASIA CUP SEMIFINAL
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 4:08 PM IST

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Womens Asia Cup Semifinal: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਨਾਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 143 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 28 ਸਾਲਾ ਨਾਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ


ਨਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4-0-7-6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲਹਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

'2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਨਿਦਾ ਡਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ


ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP
ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ
ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
WOMENS ASIA CUP SEMIFINAL

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