ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

WOMENS ASIA CUP 2026
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 30 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਥਾਈਲੈਂਡ
  • 3 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
  • 5 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ

ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜੇਤੂ

2004: ਭਾਰਤ

2005: ਭਾਰਤ

2006: ਭਾਰਤ

2008: ਭਾਰਤ

2012: ਭਾਰਤ

2016: ਭਾਰਤ

2018: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

2022: ਭਾਰਤ

2024: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 64 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 28 ਅਗਸਤ: ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
  • 29 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ
  • 30 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਥਾਈਲੈਂਡ
  • 31 ਅਗਸਤ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
  • 1 ਸਤੰਬਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਥਾਈਲੈਂਡ
  • 2 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
  • 3 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
  • 4 ਸਤੰਬਰ: ਯੂਏਈ ਬਨਾਮ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ
  • 5 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
  • 6 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
  • 7 ਸਤੰਬਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
  • 8 ਸਤੰਬਰ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ
  • 10 ਸਤੰਬਰ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
  • 11 ਸਤੰਬਰ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
  • 13 ਸਤੰਬਰ: ਫਾਈਨਲ

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP 2026 SCHEDULE
CRICKET
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ
WOMENS ASIA CUP 2026
WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.