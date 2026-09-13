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IND W vs SL W: ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, 8ਵੇਂ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

WOMENS ASIA CUP 2026 FINAL
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 3:14 PM IST

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Women's Asia Cup 2026 Final: ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ (13 ਸਤੰਬਰ) ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 2024 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਫਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਿੱਚ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (154 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਫਾਲੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।

ਦੀਪਤੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪੱਥੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ (11) ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 15 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 5-0 ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ (ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 5 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ 4-1 ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

IND W ਬਨਾਮ SL W: ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ?

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ SonyLIV ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ DD ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗੁਣਲਨ ਕਮਲਾਲਿਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਨੰਧਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਨੰਧਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਨੰਧਾਕ, ਰੰਧਾਨੀ, ਰਾਵਤ ਯਾਦਵ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਚਾਮਾਰੀ ਅਟਾਪੱਟੂ (ਕਪਤਾਨ), ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਸਮਰਵਿਕਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਇਮੇਸ਼ਾ ਦੁਲਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਮੀ ਗੁਣਰਤਨੇ, ਕੌਸ਼ਿਨੀ ਐਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜਨਾ ਕਵਿੰਦੀ, ਹਸਿਨੀ ਪਰੇਰਾ, ਨੀਲਾਕਸ਼ਿਕਾ ਸਿਲਵਾ, ਕਵਿਸ਼ਾ ਦਿਲਹਾਰੀ, ਮਿਤਾਲੀ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਵਿਆ ਕਾਵਿੰਦੀ, ਸੁਗੰਧਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਿਮਾਸ਼ਾ ਮੀਪਾਗੇ, ਚਾਮੁਦੀ ਪ੍ਰਬੋਧਾ, ਚੇਤਨਾ ਵਿਮੁਕਤੀ।

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IND W VS SL W
ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਾਈਨਲ
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WOMENS ASIA CUP 2026 FINAL

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