ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ?
Published : October 24, 2025 at 3:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕੀਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ) ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਚ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ) ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਵੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵੀਆਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੈਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ 8 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।