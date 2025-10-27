ETV Bharat / sports

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

Women's World Cup: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PRATIKA RAWAL RULED OUT
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 5:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 308 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - ਰਿਪੋਰਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਆਈਐਨਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਲ ਹਸਾਬਨੀਸ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ

ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਗਿੱਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਪਾਈ ਗਈ।

WOMEN WORLD CUP
PRATIKA RAWAL RULED OUT WC 2025
INDIA VS AUSTRALIA SEMI FINAL
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ
PRATIKA RAWAL RULED OUT

