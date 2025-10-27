ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
Women's World Cup: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 27, 2025 at 5:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 308 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।
Pratika Rawal ruled out of the Women’s World Cup. pic.twitter.com/Rbe0DqOfwX— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 27, 2025
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - ਰਿਪੋਰਟ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
🚨Pratika Rawal has been ruled out of the ICC Women's World Cup after suffering an injury in the last league game against Bangladesh #ICCWomensWorldCup2025 #IndianCricket pic.twitter.com/FTA6dchh47— Cricbuzz (@cricbuzz) October 27, 2025
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਆਈਐਨਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਲ ਹਸਾਬਨੀਸ ਇਕਲੌਤੀ ਮਾਹਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
🚨 BAD NEWS FOR TEAM INDIA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025
- Pratika Rawal ruled out of this Women's World Cup 2025 due to injury. (Cricbuzz). pic.twitter.com/ZFQfPPGctD
ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 21ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਗਿੱਟਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਪਾਈ ਗਈ।