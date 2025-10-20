ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਭਾਰਤ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
Women’s World Cup 2025: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 289 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
Published : October 20, 2025 at 10:20 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। 289 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 234/3 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 88 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੈ।
Poor shot selection or imbalance in the side? What's costing #TeamIndia in crucial matches? 🤔— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
📹 #ReemaMalhotra's post-match analysis after their defeat against England.#CWC25 👉 #INDvNZ | THU, 23rd OCT, 2 PM! pic.twitter.com/JHi0clyQPg
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ?
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਿਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।"
ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ 5-6 ਓਵਰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।"
A must-win match. Two early wickets down... but #SmritiMandhana stood tall!— Star Sports (@StarSportsIndia) October 19, 2025
Kudos to her for a valiant innings! 👏
Watch her next in #CWC25 👉 #INDvNZ | THU, 23rd OCT, 2 PM! pic.twitter.com/73OuteEG8z
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਲਗਭਗ ਨਾਕਆਊਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।