ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

Womens World Cup 2025 semifinalist: ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।

INDIA IN WOMENS WORLD CUP 2025
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਸਨ।

2025 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਟਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 288 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਲਿੰਸੀ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, 91 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮੀ ਜੋਨਸ (56) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਲਈ, ਮੰਧਾਨਾ (88), ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (70) ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (50) ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ

ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅੰਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ

  1. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
  2. ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
  3. ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

