ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

Women's World Cup 2025 Semifinal: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ENG W VS SA W 1ST SEMIFINAL
ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ENG W vs SA W Semifinal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 20.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 69 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 14 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2000, 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਗੁਹਾਟੀ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 225 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਚ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਚ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਇੰਗਲੈਂਡ: ਐਮੀ ਜੋਨਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟੈਮੀ ਬਿਊਮੋਂਟ, ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ, ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ (ਕਪਤਾਨ), ਸੋਫੀਆ ਡੰਕਲੇ, ਡੈਨੀਅਲ ਵਿਆਟ-ਹਾਜ, ਐਲਿਸ ਕੈਪਸੀ, ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਡੀਨ, ਸੋਫੀ ਏਕਲਸਟੋਨ/ਸਾਰਾਹ ਗਲੇਨ, ਲਿੰਸੇ ਸਮਿਥ, ਲੌਰੇਨ ਬੈੱਲ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (ਕਪਤਾਨ), ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸੁਨੇ ਲੂਸ, ਐਨੇਰੀ ਡੇਰਕਸਨ, ਮੈਰੀਜ਼ਾਨੇ ਕੈਪ, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਤਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਲੋਏ ਟ੍ਰਾਇਓਨ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਮਸਾਬਾਟਾ ਕਲਾਸ, ਅਯਾਬੋਂਗਾ ਖਾਕਾ, ਨੋਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ।

TAGGED:

ENGLAND WOMEN VS SOUTH AFRICA WOMEN
WOMENS WORLD CUP 2025 SEMIFINAL
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ENG W VS SA W 1ST SEMIFINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਾਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗੀ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.