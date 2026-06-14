ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
Published : June 14, 2026 at 3:53 PM IST
INDW vs PAKW: 2026 ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਅਸਾਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
'ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਮ ਮੈਚ ਅੱਜ'
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘴 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘪𝘥 𝘰𝘯𝘤𝘦…— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
𝙂𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙏𝙚𝙖𝙢𝙨 𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘹𝘵 🏆⏳
The #WomenInBlue are #T20WorldCup ready 💪 #TeamIndia pic.twitter.com/7fWJN6ootJ
'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ'
ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ:
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 8 ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ICC ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਜਬੈਸਟਨ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
A massive rivalry headlines the action on day three of the #T20WorldCup 👀— ICC (@ICC) June 14, 2026
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ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਫੁਲਮਾਲੀ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ, ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸ਼੍ਰੇਅੰਕਾ ਪਾਟਿਲ, ਯਾਦਵ ਪਾਟਿਲ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ਫਰ, ਇਰਮ ਜਾਵੇਦ, ਈਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਸਾਇਰਾ ਜਬੀਨ, ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ, ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ, ਨਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਤਸਮੀਆ ਰੁਬਾਬ।